Redmi मोबाइल की बैटरी ने ली महिला की जान, NCR में हुई घटना, Xiaomi ने शुरू की जांच

Delhi

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 12 सितंबर। दिल्ली एनसीआर में मोबाइल फोन में गड़बडी के कारण एक महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अपने आम में ये दुनिया का पहला मामला है जब इस कारण से किसी की मौत हुई हो।

कथित तौर पर सोते समय एक Redmi 6A बैटरी फटने से दिल्ली-एनसीआर में एक महिला की मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही शाओमी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी फोन की बैटरी फटने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं लेकिन ताजा मामला डराने वाला है। जानकारी के अनुसार, एक टेक YouTuber MD Talk YT के अनुसार, रात में Redmi 6A स्मार्टफोन की बैटरी फटने के बाद उनकी चाची की मृत्यु हो गई।

Hi @RedmiIndia @manukumarjain@s_anuj Yesterday in Night my Aunty found dead 😭, she was using Redmi 6A, she was sleeping & she kept the phone near her face on pillow side & after sometime her phone blast. It's a bad time for us. It's a responsibility of a brand to support🙏 pic.twitter.com/9EAvw3hJdO