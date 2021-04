दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत कोरोना से संक्रमित, होम आइसोलेशन में गए

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आम आदमी के साथ-साथ अब नेताओं तक भी वायरस ने अपनी पैठ बना ली है। बुधवार को दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है।

जो मेरे संपर्क में आए हैं, वो टेस्ट कराएं- कैलाश गहलोत

कैलाश गहलोत ने अपने ट्वीट में बताया है कि आज उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। साथ ही उन लोगों से अपील की है, जो पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए कि वो लोग भी अपना-अपना टेस्ट करा लें। कैलाश गहलोत ने बताया कि वो आइसोलेशन में सभी एहतियात बरत रहे हैं।

I have tested positive for Covid-19 today. I have home isolated myself. All those who came in contact with me recently please take necessary precautions.