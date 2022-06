दिल्ली राजेंद्र नगर उपचुनाव: AAP के दुर्गेश पाठक जीते, सिसोदिया बोले- ये है केजरीवाल के प्रति लोगों का प्यार

Delhi

oi-Pallavi Kumari

दिल्ली, 26 जून: आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि आप उम्मीदवार दुर्गेश पाठक ने राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के राजेश भाटिया को 11,555 मतों से हराया है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंक्षी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली राजेंद्र नगर उपचुनाव में आप के दुर्गेश पाठक को जीत की बधाई दी है।



I thank all the constituents of Rajinder Nagar assembly constituency for once again showering their love and blessing on AAP.

Today’s by poll victory is an affirmation of ‘Kejriwal Model of Governance.’

Best wishes to my brother Durgesh Pathak, as I pass on the baton to him. pic.twitter.com/epUYFutbi7