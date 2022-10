Delhi News: अब सरकार और LG में 'दिल्ली की योगशाला' कार्यक्रम पर ठनी, नहीं मिली अनुमति

Delhi

oi-Love Gaur

Kejriwal Government Dilli Ki Yogshala Program: एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल (एलजी) के बीच तनातनी की खबरें सामने आई है। इस बार दोनों के बीच 'दिल्ली की योगशाला' कार्यक्रम को लेकर ठन गई है। खबरों के मुताबिक एलजी विनय कुमार सक्सेना की तरफ से अब तक दिल्ली सरकार के 'दिल्ली की योगशाला' कार्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली है, जिसके बाद यह आयोजन मंगलवार से बंद हो जाएगा। हालांकि एलजी दफ्तर के सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम जारी रखने को लेकर कोई फाइल नहीं मिली है।

जानिए एलजी कार्यालय ने क्या कहा?

न्यूज एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के 'दिल्ली की योगशाला' कार्यक्रम को 31 अक्टूबर के बाद भी जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। एलजी सचिवालय के सूत्रों ने कहा कि एलजी कार्यालय को अभी तक योग कार्यक्रम को 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने की अनुमति मांगने वाली कोई फाइल नहीं मिली है, इसलिए यह कहना गलत है कि एलजी ने कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी नहीं दी है, जिसके कारण इसे बंद किया जा रहा है।

