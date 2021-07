दिल्ली सरकार इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए सिर्फ डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स के भेजेगी नाम- केजरीवाल

Delhi

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जुलाई 27। दिल्ली सरकार ने इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के नाम भेजने का फैसला किया है। मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस फैसले की जानकारी दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के नाम केंद्र सरकार को भेजने का फैसला किया है।

स्क्रीनिंग कमेटी से फाइनल होने के बाद केंद्र को भेजे जाएंगे नाम

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि हमने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जो आवेदन के बाद उन नामों की स्क्रीनिंग करेगी और फिर दिल्ली सरकार को उन नामों की सिफारिश करेगी। इसके बाद आखिर में वो फाइनल नाम केंद्र सरकार को भेजे जाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अपनी जानकारी padmaawards.delhi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

