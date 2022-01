दिल्ली सरकार ने अधिकारी-कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द, शहर छोड़कर जाने की भी अनुमति नहीं

Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 05 जनवरी: दिल्ली सरकार ने एक पत्र में राज्य सरकार के सभी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडिकल अवकाश को छोड़कर, दी गई सभी छुट्टियों को रद्द करने का निर्देश जारी किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि अगले आदेश तक चिकित्सा अवकाश को छोड़कर न तो कोई छुट्टी दी जाएगी और न ही स्टेशन (शहर) छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

दिल्ली सरकार ने बुधवार को सरकार के सभी विभागों के कर्मचारियों- अधिकारियों के लिए एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। हालांकि इस आदेश में मेडिकल लीव को शामिल नहीं किया गया है। अब अगले आदेश तक छुट्टियां रद्द कर दी गई है, साथ ही अधिकारियों-कर्मचारियों को शहर छोड़कर नहीं जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

Delhi Govt directs to cancel all leaves granted, except medical leave, to all officers, officials & staffs in the all depts of State govt& further directed no leave except medical leave shall be granted, nor allowed to leave station, until further orders, says an official letter pic.twitter.com/8hbWkjiHmk