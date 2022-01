दिल्ली सरकार ने दूर की लर्निंग लाइसेंस धारकों की चिंता, 31 मार्च तक बढ़ाई वैलिडिटी

Delhi

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 21 जनवरी। ड्राइविंग के लिए लर्निंग लाइसेंस बनवा चुके दिल्ली के युवाओं के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस संकट को देखते हुए 1 फरवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2022 के बीच खत्म होने वाले लर्निंग लाइसेंस की वैधता को 31 मार्च, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में दी गई। सूचना के मुताबिक विभाग ने ये फैसला कोविड संक्रमण के चलते लिया है।

परिवहन विभाग की तरफ से बताया गया कि लर्निंग लाइसेंस की वैधता को 31 जनवरी, 2022 तक के लिए बढ़ाया गय था। इस बीच जानकारी मिली है कि कई लर्निंग लाइसें होल्डर्स ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक करने में असमर्थ हैं और कई आवेदन के लिए इंतजार कर रहे हैं। कोविड संक्रमण की वजह से स्किल टेस्ट स्थगित किए गए है, जिस वजह से ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर विभाग ने लर्निंग लाइसेंस की वैधता को बढ़ाने का फैसला लिया है।

Validity of those Learners License whose validity has expired between 1st February 2020 to 31st January 2022 is further extended for a period of two months - upto 31st March 2022: Transport Department, Operations Branch, Govt of Delhi pic.twitter.com/JePSXEgRCg