Delhi

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर: दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय के बाद सीबीआई का शिकंजा भी कसता जा रहा है। इस मामले में ग‍िरफ्तार हुए विजय नायर को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका मिला है। कोर्ट ने सीबीआई को विजय नायर की 6 अक्टूबर तक की कस्टडी में भेजा है।

सोमवार को सीबीआई ने मुंबई स्थित ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ और आप कम्युन‍िकेशन

के रणनीतिकार विजय नायर को उनकी रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। बता दें कि दिल्ली सरकार की आबकारी नीति से संबंधित अनियमितताओं में नायर की कथित भूमिका के लिए उनको पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया था।

#UPDATE | CBI gets Vijay Nair's custodial remand till October 6.

Nair is a communication strategist of Aam Aadmi Party (AAP) and was arrested last week for his alleged role in the irregularities pertaining to the excise policy of the Delhi Government.