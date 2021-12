ठिठुर रही है दिल्ली, प्रदूषण भी चरम पर, AQI पहुंचा 290, कोहरे ने भी डाला डेरा

Delhi

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 19 दिसंबर। आज भी राजधानी कोहरे की चादर में लिपटी हुई है, रविवार को भी दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)290 है जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (SAFAR) ने इस बारे में जानकारी दी है। इस वक्त दिल्ली प्रदूषण और सर्दी दोनों की मार सह रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज दिल्ली में जमकर ठंड पड़ने वाली है और लोगों को ठिठुरन का सामना कर पड़ सकता है।

English summary

Air Quality Index (AQI) is presently at 290 (overall) in the 'poor' category, as per System of Air Quality and Weather Forecasting And Research (SAFAR)-India.