दिवाली पर पटाखों ने बिगाड़ी दिल्ली की हवा, प्रदूषण कम करने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव

Delhi

oi-Neeraj Kumar Yadav

पटाखों पर बैन के बावजूद भी दिल्ली में दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। यही वजह है कि दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की हवा जहरीली हो गई और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बहुत ज्यादा खराब हो गया। आनंद विहार में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की ओर से आनंद विहार फुट ओवर ब्रिज के आसपास के क्षेत्र में पानी का छिड़काव किया जा रहा है।

#WATCH | Delhi: Sprinkling of water being done in the area around Anand Vihar foot over bridge by Municipal Corporation of Delhi (MCD), as a measure against the rise in Air Quality Index (AQI) in the national capital pic.twitter.com/IzGb7Ae2JG