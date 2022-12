Delhi Acid Attack: एसिड के खुदरा बिक्री पर रोक लगाने को लेकर DCW ने गृह विभाग को भेजा नोटिस, मांगी रिपोर्ट

दिल्ली में एक 17 वर्षीय लड़की पर एसिड हमले के बाद दिल्ली महिला आयोग ने एसिड के खुदरा बिक्री पर रोक लगाने को लेकर गृह विभाग को नोटिस भेजा है।

दिल्ली के द्वारका में एक 17 वर्षीय लड़की पर एसिड हमले की घटना ने राजधानी की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच महिला आयोग ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग को नोटिस जारी करके एसिड के खुदरा बिक्री पर रोक लगाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। वहीं, इससे पहले मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस कमीश्नर को जांच के आदेश दे दिए हैं।

Delhi Commission for Women issues notice to Home Department, Delhi government seeking Action Taken Report regarding the ban on the retail sale of acid, following an incident of acid attack on a 17-year-old girl in Dwarka.