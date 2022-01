CM केजरीवाल बोले- 'दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन घबराने की जरूरत नहीं'

Delhi

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 02 जनवरी: दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रविवार (02 जनवरी) को प्रेस-कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल शहर में एक्टिव केस 6,360 हैं। आज 3100 नए मामले सामने आने की उम्मीद है। कल सिर्फ 246 अस्पताल के बिस्तरें भरे हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 के सभी मामले हल्के और बिना लक्षण वाले हैं।

दिल्ली के मुख्यमंभी अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्लीवासियों को डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कोरोना के हर दिन करीब 2,500 से 3,000 मामले सामने आ रहे हैं। अभी दिल्ली में कोरोना के 6,360 एक्टिव केस हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कहा, कोरोना से जो लोग बीमार हो रहे हैं उन में से लगभग किसी को भी अस्पातल जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है।

आक्सीजन बेड की व्यवस्था के बारे में सीएम केजरीवाल ने कहा, ''दिल्ली सरकार ने 37,000 आक्सीजन बेड की व्यवस्था की है, जिनमें से सिर्फ 82 बेड पर ही मरीज हैं और 6000 से अधिक लोग कोरोना से पीड़ित हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में कोविड-19 के सभी मामले हल्के लक्षण के हैं, इसलिए घबराए नहीं।''

