Delhi AQI बेहद खराब श्रेणी में, राष्ट्रीय राजधानी की हवा दमघोंटू, स्मॉग के कारण Visibility भी कम !

Delhi

oi-Jyoti Bhaskar

Delhi AQI एक बार फिर बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली की हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने के कारण शनिवार को समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 337 रहा। राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में धुंध की परत छाई हुई है। धुंध में मिले धूल के कणों (smog) के कारण Visibility भी प्रभावित हुई है। शनिवार को समाचार एजेंसी ANI की तस्वीरों में देखा गया कि इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में स्मॉग के कारण काफी कम दृश्यता रही।

गौरतलब है कि Delhi Pollution के कारण राष्ट्रीय राजधानी की हवा लगातार दमघोंटू बनती जा रही है। Air Quality Index (AQI) 12 नवंबर को भी 'बेहद खराब' यानी Very Poor कैटेगरी में रही। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर जारी रिपोर्ट में SAFAR सिस्टम के मुताबिक दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में रही है।

Delhi continues to record an overall Air Quality Index (AQI) under the 'Very Poor' category, currently at 337, as a layer of smog persists in the national capital's sky. pic.twitter.com/hItULrNlF5