छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य बचाओ आन्दोलन में कूदे राकेश टिकैत, 11 मई को 8 देशों में भी होगा विरोध प्रदर्शन

Chhattisgarh

oi-Dhirendra Giri

रायपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से परसा कोल ब्लॉक में खनन को मंजूरी देने के बाद इस इलाके से करीब साढ़े चार लाख पेड़ काट दिए जायेंगे। अपने जंगल को बचाने खनन के खिलाफ लामबंद हसदेव अरण्य के आदिवासियों को पूरी दुनिया से समर्थन मिलने लगा है। सरगुजा की परसा खदान से प्रभावित होने वाले हरिहरपुर गांव में कई महीनो से आदिवासियों का धरना जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से लेकर दुनियाभर के कई देशो के नागरिक हसदेव अरण्य में काटने जा रहे लाखों पेड़ को बचाने के लिए आगे आ गए हैं।

यह भी पढ़ें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कसा RSS पर तंज, कहा, आरएसएस ने भगवान राम को बना दिया रैम्बो

English summary

Rakesh Tikait jumped in the Hasdev Aranya Bachao Andolan of Chhattisgarh, on May 11, there will be protests in 8 countries as well