कालीचरण पर MP और छत्तीसगढ़ सरकार में घमासान, CM बघेल ने नरोत्तम मिश्रा से पूछा- क्या आप खुश नहीं?

रायपुर, 30 दिसंबर। धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के खुजराहो से कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया। इस मामले में और अधिक जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण महाराज के परिवार और वकील को उनकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा।

इस बीच मध्य प्रदेश प्रशासन की नाक के नीचे से कालीचरण की गिरफ्तारी से शिवराज सिंह सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आमने आमने आ गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश पुलिस को बिना बताए कालीचरण महाराज को गिरफ्तार कर अंतर्राज्यीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने अपने ट्वीट में कहा, 'कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरीके से की है‌ वह संघीय मर्यादा के खिलाफ है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार को इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। छग DGP से बात कर गिरफ्तारी के तरीके पर विरोध जताकर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए है।' इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी शिवराज सिंह सरकार पर पलटवार किया है।

Kalicharan Maharaj's family and lawyer have been informed about his arrest by Chhattisgarh police. He will be presented before the court within 24 hours time: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on the arrest of Kalicharan Maharaj pic.twitter.com/mjP6hi8hC6