CRPF के DG ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के दिए संकेत, कहा- हमारा एक जवान अभी भी लापता है

Chhattisgarh

oi-Kapil Tiwari

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों के साथ एनकाउंटर में CRPF के 23 जवानों की शहादत चले जाने से देश काफी गुस्से में है। गृहमंत्री अमित शाह ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को CRPF के DG कुलदीप सिंह ने एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारा एक जवान एनकाउंटर के बाद से ही लापता है और हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि वो अभी भी नक्सलियों के कब्जे में है। कुलदीप सिंह ने कहा है कि हम अभी पहले इस जानकारी को वेरिफाई कर रहे हैं और अगर ऐसा सही पाया जाता है तो हम अपने जवान को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाने पर विचार कर रहे हैं।

लापता जवान की पहचान

आपको बता दें कि दो दिन पहले ही बस्तर के एक मीडियाकर्मी को व्हाट्सएप कॉल कर नक्सलियों ने जवान के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि जवान उनके पास है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लापता जवान की पहचान राकेश्वर सिंह के रूप में हुई है।

Our one jawan is still missing. Rumors are that he is under the captivity of Naxals. Currently, we are verifying the news and planning an operation in context with the jawan: Kuldiep Singh (CRPF DG) pic.twitter.com/1QEYtJJ9lG