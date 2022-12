छत्तीसगढ़ में माओवादी-नक्सली गतिविधि, 5 किलो IED नष्ट किया गया, भारी मात्रा में हथियार बरामद

छत्तीसगढ़ में माओवादी-नक्सली गतिविधि को नेस्तनाबूंद करने में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 5 किलो IED नष्ट किया गया है, जबकि भारी मात्रा में हथियार और IED बरामद भी किए गए हैं।

Chhattisgarh

oi-Jyoti Bhaskar

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सली और माओवादी सक्रियता की सूचना है। 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ के नेलकांकर में 210 कोबरा बटालियन (CoBRA) और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में माओवादियों की ओर से गोलियां चलाई गईं। जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन नक्सली घनी झाड़ियों का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे।

CRPF ने एक बयान में बताया कि तलाशी के दौरान 4 हथियार, 1 इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) समेत IED बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। बयान में कहा गया एल्मागुंडा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (FOB) के पास 206 कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस ने गश्ती के दौरान 5 किलोग्राम आईईडी का पता लगाया।

In another patrol by 206 CoBRA and Chhattisgarh Police near Elmagunda Forward Operating Base, the troops detected a 5 Kg IED barely 650m from the FOB. The IED having a pressure mechanism for triggering was demolished after cordoning the area: CRPF