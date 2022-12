Bhanupratappur By-election: मतदाताओं में दिखा उत्साह, 3 बजे तक 64.86 प्रतिशत मतदान दर्ज

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला।यहां दोपहर 3 बजे तक 64.86 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

Bhanupratappur By-election:छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक भानुप्रतापपुर मेंदोपहर 3 बजे तक 64.86 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। इन मतदाताओं में 62.86% पुरुष और 66.75 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं।

256 मतदान केन्द्र पर हुई वोटिंग

छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के आज लिए वोटिंग का दिन था। इस दौरान में क्षेत्र के एक लाख 95 हजार 822 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की उम्मीद जताई गई थी। इनमें 95 हजार 266 पुरूष मतदाता, एक लाख 555 महिला मतदाता और एक तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। उप निर्वाचन के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर तीन बजे तक जारी रही।

निर्वाचन आयोग के अधिकारियो ने जानकारी दी कि भानुप्रतापपुर विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कुल 256 मतदान केन्द्र बनाए गए थे । इनमें से 82 मतदान केन्द्र नक्सल संवेदनशील एवं 17 मतदान केंद्र अति नक्सल संवेदनशील हैं। राजनीतिक रूप से संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 23 है। सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए 256 मतदान दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक मतदान दल में एक पीठासीन अधिकारी और तीन मतदान अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

