Chhatarpur: विवि के दीक्षांत समारोह में बुंदेली इतिहास और शौर्य स्थल से विद्यार्थी होंगे परिचित

आजादी के समय आवश्यकता थी जान देने की पर वर्तमान समय में आवश्यकता है देश के लिए जिन्दा रहने की: शैलेन्द्र बरूआ

सागर।शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर में महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में संबंधित सभी जिलों के शहीदों की समाधि से पवित्र जल, मिट्टी संग्रहण किया जाना है सागर से अमर शहीद मधुकर शाह बुंदेला जी की समाधि स्थल पर पवित्र मिट्टी एकत्रीकरण एवं दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित किया गया,कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक शैलेंद्र जैन एवम कार्यक्रम अध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ अध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम (केन्द्रीय मंत्री दर्जा) अध्यक्षता में आयोजित किया गया।विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा कि मधुकर शाह ने 1842 में 21 वर्ष की उम्र में विद्रोह का स्वाद अंग्रेजों को चखाया था जब नाराहट में अग्रंेजी फरमान को एक कागज के टुकड़े के समान फैक कर अपना इरादा उन्हें जताया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व बुन्देलखण्ड का प्रथम विद्रोह था जिसमें अंग्रेजों को कैप्टन रोल्फ सहित अनेक सैनकों को जान से हाथ धोना पड़ा। आजादी का अमृत महोत्सव वास्तव में अनाम शहीदों को कृतज्ञता देने का समय है।

कार्यक्रम अध्यक्ष शैलेन्द्र बरूआ अध्यक्ष पाठ्यपुस्तक निगम (केन्द्रीय मंत्री दर्जा) ने कहा कि आजादी के दीवानों ने देश की आजादी के लिए अपना जीवन हंसते-हंसते न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं वह कौये अधिक समय तक जीवित नहीं रहती जो अपने महापुरुषों और पूर्वजों को भूल जाते हैं। अतः शहीदों की समाधि पर जाकर हम ऐसे महापुरुषों को आजादी के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आजादी के समय आवश्यकता थी जान देने की पर वर्तमान समय में आवश्यकता है देश के लिए जिन्दा रहने की। कॅरियर फाॅर कन्टरी हमारे जीवनल का उद्देश्य होना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन, संयोजन एवं आभार डाॅ. अमर कुमार जैन जिला नोडल अधिकारी स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना ने किया। कार्यक्रम में जिला महामंत्री श्याम तिवारी,नितिन बंटी शर्मा जनभागीदारी अध्यक्ष, प्राचार्य डाॅ. प्रवीण शर्मा,डाॅ. संगीता मुखर्जी, डाॅ. घनश्याम भारती प्रासुक जैन, रिचा सिंह पार्षद, जयनारायण यादव, कीर्ति रैकवार तथा एन.सी.सी. एन.एस.एस. कला वाणिज्य महाविद्यालय, बी.टी.आई.आर.टी. ज्ञान सागर, इनफिनीटी काॅलेज, कन्या महाविद्यालय, शास. महाविद्यालय मकरोनिया तथा नोवल काॅलेज के विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

