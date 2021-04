मदुरै में बोले पीएम मोदी, खुद को तमिल संस्कृति का ठेकेदार समझने वाली कांग्रेस जल्लीकट्टू को करना चाहती थी बैन

Chennai

oi-Kapil Tiwari

मदुरै। बंगाल और असम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दक्षिण भारत के दो राज्यों तमिलनाडु और केरल में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल चुके हैं। इन दोनों राज्यों में पीएम मोदी शुक्रवार को कुल 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसकी शुरुआत मदुरै से हो चुकी है। मदुरै में प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे हैं, जहां उन्होंने डीएमके और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा है कि ये दोनों पार्टियां खुद तमिल भाषा और संस्कृति की संरक्षक के तौर पर खुद को पेश करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस-डीएमके गठबंधन के पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें अपने झूठ बोलने पर काबू करना चाहिए, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं हैं।

जल्लीकट्टू को बैन करना चाहती थी कांग्रेस- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2016 में कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में जल्लीकट्टू को बैन करने का वादा किया था, कांग्रेस और डीएमके को शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने उनसे समाधान मांगा था और उन्होंने इस खेल को बैन करने का रास्ता ढूंढा। उस वक्त केंद्र सरकार ने AIADMK के द्वारा एक अध्यादेश के मंजूरी दी, जिसके बाद मदुरै में जल्लीकट्टू आयोजित हो सका।

In the 2016 Tamil Nadu Congress manifesto, there was a call for ban on Jallikattu. Congress &DMK should be ashamed of themselves. People sought a solution & wanted Jallikatu to continue. Our govt then cleared ordinance by AIADMK, which allowed it to take place: PM Modi in Madurai pic.twitter.com/Z5TTNYxdY3