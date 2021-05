तमिलनाडु: के पलानीस्वामी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, DMK ने नई सरकार के गठन की तैयारी की शुरू

Chennai

oi-Kapil Tiwari

चेन्नई, मई 3। तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन हो जाने के बाद मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ AIADMK को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके गठबंधन ने 157 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया है। जानकारी के मुताबिक, के पलानीस्वामी का इस्तीफा मंगलवार दोपहर तक राज्यपाल के पास पहुंच जाएगा, जिसके बाद एमके स्टालिन के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की तैयारी की जाएगी।

DMK ने मंगलवार को बुलाई सभी विधायकों की बैठक

वहीं दूसरी तरफ डीएमके में भी सरकार गठन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। डीएमके महासचिव दुरई मुरगन ने मंगलवार को चेन्नई में पार्टी मुख्यालय पर सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और फिर वो नेता मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। आपको बता दें कि DMK के 126 विधायक चुनाव जीत चुके हैं, जबकि 7 अन्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए हैं।

Tamil Nadu: DMK General Secretary Durai Murugan calls a meeting of newly-elected MLAs at party headquarters in Chennai tomorrow

126 candidates of DMK have won the Assembly elections & 7 others are leading in their respective constituencies, as per Election Commission