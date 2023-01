Superstar Ajith Kumar की फिल्म Thunivu देखकर आए फैन ने लॉरी से लगाई छलांग, वजह कर देनी सन्न

एक्टर अजीत कुमार का एक फैन चलती लॉरी से कूद गया, जो कि चेन्नई के रोहिणी थिएटर से रात एक बजे थुनिवु फिल्म देखकर लौट रहा था।

Actor Ajith Kumar's Fan Jumps from Lorry: दक्षिण भारत में अपने स्टार्स के लिए लोगों की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। साउथ फिल्मों को लेकर वहां के लोगों में एक अजीब सा ही क्रेज है। अपने-अपने पसंदीदा एक्टर की फिल्म देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ता है। ऐसे में इस वक्त साउथ में दो सुपरस्टार की फिल्म एक ही दिन रिलीज होने के बाद सिनेमाघरों में फैंस के बीच जंग चल रही है। सुपरस्टार अजीत कुमार की फिल्म 'थुनिवु' और थलापति विजय की मूवी 'वरिसु' एक साथ रिलीज हो गई। जिसके चलते फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रही है। इस बीच चेन्नई में एक्टर अजीत कुमार के फैन ने लॉरी से छलांग ला दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Fans of actor Ajith Kumar and of actor Vijay burst firecrackers, dance and celebrate outside a movie theatre as they gather to watch the former's #Thunivu and the latter's #Varisu

Both films have released on the same day after 8 years. pic.twitter.com/3YKX2gtMRe