केजरीवाल के समर्थन में आए राकेश टिकैत, बोले- कुमार विश्वास को राज्यसभा नहीं मिली तो लगा दिए आरोप

Chandigarh

oi-Sagar Bhardwaj

चंडीगढ़, 19 फरवरी। कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य कुमार विश्वास द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए गंभीर आरोपों पर किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। राकेश टिकैत ने कहा कि कुमार विश्वास राज्य सभा में जाना चाहते थे, उन्हें राज्यसभा नहीं मिली तो उन्होंने आरोप लगा दिए।

कुमार को राज्यसभा चाहिए थी

एएनआई से बातचीत में जब एक पत्रकार ने उसने पूछा कि कुमार विश्वास ने उन पर खालिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के आरोप लगाए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? इस प्रश्न के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा, 'वो आंदोलनकारी तो हैं, लेकिन इस तरह के नहीं लगते और कुमार ने जो कहा है वह तो खुद उनकी पार्टी में थे। इनमें तो राज्यसभा के ऊपर कुछ विवाद हुआ था। इन्हें राज्यसभा मिल जाती तो सब बढ़िया था, राज्यसभा नहीं मिली तो फिर आरोप लगा दिए।' उन्होंने कहा कि कुमार विश्वास ने जो कहा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता।

#WATCH He (Arvind Kejriwal) is an agitator,but doesn't seem to be so... Kumar Vishwas was in his party.They had a rift over Rajya Sabha (seat)... Since he didn't get RS (seat), that's why these allegations...:BKU's Rakesh Tikait on 'Khalistan' allegations against Arvind Kejriwal pic.twitter.com/LHFga7TCDm