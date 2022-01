Punjab Elections 2022: दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे सीएम चिन्नी, कांग्रेस ने जारी की 8 उम्मीदवारों की लिस्ट

Chandigarh

oi-Sagar Bhardwaj

चंडीगढ़, 30 जनवरी। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की एक ओर लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम है। यानी चरणजीत सिंह चन्नी इस बार दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लिस्ट के मुताबिक उन्हें भदौर (SC) से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि इससे पहले उनका नाम उनकी परंपरागत सीट चमकौर साहिब से घोषित हो चुका है।

Punjab Elections 2022: Congress की एक और लिस्ट, CM Channi दो सीटों पर लडेंगे चुनाव | वनइंडिया हिंदी

नई लिस्ट के अनुसार आठ उम्मीदवार और उनके विधानसभा क्षेत्र इस प्रकार हैं।

चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा इस लिस्ट में अटारी (आरक्षित) सीट से तरसेम सिंह सियालका, खेम करन से सुखपाल सिंह भुल्लर, नवां शहर से सतबीर सिंह सैनी, लुधियाना साउथ से ईश्वरजोत सिंह चीमा, जलालाबाद से मोहन सिंह फलियांवाला, बरनाला से मनीष बंसल और पटियाला से विष्णु शर्मा का नाम है।

The CEC has selected the following candidates for the ensuing general elections to the Legislative Assembly of Punjab. Congratulations to all the candidates.

#CongressHiAyegi pic.twitter.com/bP8YOuQgbw