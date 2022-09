जानिए क्यों चर्चा में है VedantaFoxconn का सेमीकंडक्टर प्लांट, कैसे लैपटॉप के दाम हो जाएंगे आधे से भी कम

Business

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 15 सितंबर। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार इस समय सेमीकंडक्टर प्लांट के गुजरात जाने की वजह से चौतरफा घिरी हुई है। विपक्ष एकनाथ शिंदे सरकार पर लगातार हमलावर है कि आखिर क्यों और कैसे यह प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की बजाए गुजरात चला गया। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, मनसे के शीर्ष नेता शिंदे सरकार को घेरने में लगे हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में तो यहां तक आरोप लगा दिया है कि शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए यह डील की थी, जिसके तहत यह प्रोजेक्ट गुजरात चला गया है। यह पूरा विवाद इसलिए भी काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इस साल गुजरात में चुनाव होना है और इसी के चलते इतने बड़े प्रोजेक्ट को गुजरात ट्रांसफर किया गया है जिससे की भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इसका लाभ हो। ऐसे में यह जानना भी काफी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर क्या है कि यह सेमीकंडक्टर प्लांट और क्यों यह प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि पूरा विपक्ष महाराष्ट्र सरकार को घेरन में लगा है।

