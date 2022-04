ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं शामिल हुए एलन मस्क, CEO पराग अग्रवाल ने ट्वीट कर दी जानकारी

Business

oi-Prashanth Rai

नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की ट्विटर के बोर्ड टीम में शामिल होने की खबरें चल रही हैं। ऐसे में ट्विटर के सीईओ पराग अग्रावल ने इन खबरों को खंडन किया है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए सीईओ पराग अग्रवाल ने कहा है कि टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क ट्विटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल नहीं हुए हैं। मस्क ने हाल ही में ट्विटर में 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदा था, और बाद में यह घोषणा की गई कि वह ट्विटर के बोर्ड में शामिल होंगे। मस्क ने लगभग 3 बिलियन डॉलर में माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की।

ट्वीट में एक छोटा नोट भी शामिल है, हालांकि यह स्पष्ट कारण नहीं बताता है कि मस्क अब बोर्ड में क्यों शामिल नहीं हो रहे हैं। अग्रवाल ने ट्वीट में कहा, "बोर्ड में एलोन की नियुक्ति आधिकारिक तौर पर 4/9 से प्रभावी होनी थी, लेकिन एलोन ने उसी सुबह शेयर किया कि वह अब बोर्ड में शामिल नहीं होंगे।"

Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk