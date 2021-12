Must Read: बदल गया मोबाइल में सिम रखने का नियम, सरकार ने तय की लिमिट, जानें वरना नंबर हो जाएगा बंद

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 9 दिसंबर। अगर आप भी अपने फोन में एक से अधिक सिम या मल्टीपल सिम रखते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वरूर्ण खबर है। मोबाइल फोन में सिम कार्ड की संख्या को लेकर सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। ग्राहकों के पास सिम कार्ड की संख्या को लेकर दूरसंचार विभाग ने नया नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक अब ग्राहक 9 से अधिक सिमकार्ड अपने पास नहीं रख सकेंगे।

English summary

SIM Card Rules changed, Must Know How many SIM Card you can keep in your phone, otherwise your number will be blocked