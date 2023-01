Shark Tank India : 'कोहली के आगे किसी की औकात नहीं...' BharatPe के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर का बड़ा खुलासा

14 जून 1982 को दिल्ली में जन्मे अशनीर ग्रोवर BharatPe के को-फाउंडर हैं। इन्होंने दिल्ली आईआईटी से बीटेक और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है।

oi-Ankur Sharma

Ashneer Grover on Virat Kohli: 'शार्क टैंक इंडिया सीजन 2' का जोरदार आगाज सोनी टीवी पर हो चुका है लेकिन इस बार इस सीजन में आपको जज के रूप में BharatPe के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर नजर नहीं आ रहे हैं, जिसे लेकर कुछ ट्विटर यूजर्स ने नाराजगी भी जताई है, उनकी जगह इस बार शो में बतौर जज 'कारदेखो' के को-फाउंडर अमित जैन की एंट्री हुई है। अशनीर ग्रोवर ने शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन के जरिए बहुत लोकप्रियता हासिल की थी। हाल ही में उनका एक इंटरव्यू भी काफी चर्चित हुआ है, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है।

Shark Tank India season going on sony tv. this time BharatPe co-founder Ashneer Grover is not the part of prograame. His latest interview viral on social media. In Interview he wals talking about Team india star Virat Kohli. here is details.