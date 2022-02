SBI खाताधारक ध्यान दें! इस तारीख तक जरूर निपटा लें ये काम वरना बंद हो जाएंगी बैंकिंग सर्विस, जानें प्रोसेस

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 10 फऱवरी। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 40 करोड़ खाताधारकों के लिए अलर्ट जारी किया है। बैंक ने अपने खाताधारकों को डेडलाइन से पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की सलाह दी है। बैंक की ओर से उनके ट्विटर अकाउंट के जरिए समय-समय पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी जा रही है, ताकि खाताधारकों को परेशानी न हो। बैंक की ओर से दी जा रही जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक सभी बैंक खाताधारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Card Aadhaar Card Link) करना अनिवार्य हैं।

SBI Bank Alert! Banking services will soon stop if you can not link PAN with Aadhaar, How to link PAN card to Aadhaar online