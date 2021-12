रेपो-रिवर्स रेपो रेट में लगातार 9वीं बार RBI ने नहीं किया कोई बदलाव

Business

नई दिल्ली, 08 दिसंबर। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक बार फिर रेपो रेट में बिना कोई बदलाव किए इसे 4 फीसदी पर जारी रखने का फैसला किया है, वहीं रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार की सुबह इसकी घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4 फीसदी पर बरकरार रहेगा और रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35 फीसदी रहेगा।

इसके अलावा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25 फीसदी रहेगा। इसके अलावा गवर्नर ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बीच देश की जीडीपी ग्रोथ को भी पॉजिटिव में रखा है। उन्होंने कहा 2021-22 में रियल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.5 फीसदी पर बनाए रखा गया है। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

