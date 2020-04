IRCTC Update: नहीं चलेगी कोई स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने कहा 3 मई तक बुक 39 लाख टिकट कैंसिल, अफवाहों से बचने की सलाह

Business

नई दिल्ली। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के सेाथ ही भारतीय रेलवे ने 3 मई तक के लिए अपनी सभी यात्री ट्रेनों को एक बार फिर से स्थगित कर दिया। भारतीय रेलवे की ओर से इसकी जानकारी दी गई कि 3 मई तक कोई भी यात्री ट्रेन नहीं चलेंगी, लेकिन बावजूद इसके मंगलवार को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ये सभी मजदूर घर जाने के लिए स्टेशन पहुंच गई। अफवाह फैली की मजदूरों को उनके घर छोड़ने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगी, जिसके बाद वहीं हजारों की संख्या में मजदूर जुटने लगे। उन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। वहीं रेलवे ने एक बार फिर से ट्वीट कर जानकारी दी कि 3 मई तक कोई भी ट्रेन नहीं चलेगी।

It is clarified that all Passenger train services are fully cancelled, across the nation, till 3rd May 2020 and there is no plan to run any special train to clear the passenger rush

All concerned may pl.take note of the same and help us in resisting any wrong news in this regard