राहुल बजाज को परिवार-दोस्तों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 13 फरवरी: उद्योगपति और बजाज समूह के पूर्व अध्यक्ष राहुल बजाज का शनिवार,12 फरवरी को पुणे में उनके घर पर निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। राहुल बजाज कैंसर से पीड़ित थे। रविवार (13 फरवरी) उद्योगपति राहुल बजाज को रविवार (13 फरवरी) को परिवार और दोस्तों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उद्योगपति राहुल बजाज के पुणे स्थित घर पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। पद्म भूषण से सम्मानित उद्योगपति राहुल बजाज का आज रविवार (13 फरवरी) को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा।

बजाज समूह ने अपने अधिकारिक बयान में कहा, ''बड़े दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि स्वर्गीय रूपा बजाज के पति और राजीव/दीपा, संजीव/शेफाली और सुनैना/मनीष के पिता श्री राहुल बजाज का निधन हो गया है। अपने करीबी परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में उनका निधन 12 फरवरी 2022 की दोपहर को हुआ था।'' राहुल बजाज को निमोनिया था और दिल की भी समस्या थी। रूबी हॉल क्लिनिक के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉ पुरवेज ग्रांट ने कहा कि वह पिछले एक महीने से अस्पताल में भर्ती थे।

Family, friends of industrialist Rahul Bajaj pay last respects to him in Pune

The Padma Bhushan-awardee industrialist passed away at the age of 83 yesterday. pic.twitter.com/MED1Sw15HK