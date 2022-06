Indian Railways: बिना पेमेंट बुक करें ट्रेन टिकट, 14 बाद भुगतान, जानिए क्या है IRCTC की ePay Later सर्विस

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को सफर से लेकर टिकट बुकिंग तक में ऐसी कई सुविधाएं और सेवाएं देता हैं, जिनमें से कई स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। रेलवे की ऐसी ही एक सर्विस है IRCTC ePay Later सर्विस। इस ई पे लेटर सेवा में आप बिना भुगतान किए टिकट बुकिंग कर सफर कर सकते हैं और किराए का पेमेंट बुकिंग के 14 दिनों के भीतर कर सकते हैं। ये सेवा उन लोगों के लिए बहुत मददगार हैं, जिनके सामने पेमेंट की मुश्किल हो जाती है, या किसी कारण आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में आप IRCTC की इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

Want to take a trip with your friends but short on money? Book tension-free #IRCTC's ePayLater feature. It allows you to buy train tickets & pay within the next 14 days. For details, visit https://t.co/e14vjdPrzt pic.twitter.com/SkfSn70yT8