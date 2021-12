Business

oi-Vijay

नई दिल्ली। भारत सरकार के 2022-23 के केंद्रीय बजट से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो सत्रों में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श की एक श्रृंखला आयोजित करेंगी। जिसमें सर्विस और व्‍यापार सेक्‍टर के एक्‍सपर्ट्स शामिल हैं। निर्मला की ये बैठकें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित की जाएंगी, जहां वह आगामी आम बजट-2022-23 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी, 2022 को बजट पेश किया जाएगा।

अधिकारिक जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट पर आभासी परामर्श शुरू कर दिया है। जिसके पहले सत्र में केंद्रीय मंत्री सेवाओं और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगी, वहीं अगला सत्र उद्योग, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के साथ होगा। इस मामले से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, बैठकें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक आभासी प्रारूप में होंगी और उनमें वित्‍त मंत्‍री आगामी आम बजट 2022-23 के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगी।

वित्त मंत्रालय ने गुरूवार को एक ट्वीट में कहा, "केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी आम बजट 2022-23 के संबंध में कल, 17 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में 2 सत्रों में विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों एवं प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व-परामर्श की अध्यक्षता करेंगी।", तो बैठकें वस्तुतः आयोजित की जा रही हैं।

सरकार की ओर से यह भी कहा गया, "वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह में सेवाओं और व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करेंगी; और उसके बाद उनकी बैठक दोपहर से उद्योग, बुनियादी ढांचे और जलवायु परिवर्तन के विशेषज्ञों के दूसरे समूह के साथ होगी।, "

FM Smt. @nsitharaman will be holding consultations with representatives of Services and Trade sector in forenoon; and with 2nd group of experts from Industry, Infrastructure & Climate Change in afternoon. (2/2)@nsitharamanoffc @DDNewslive @airnewsalerts @PIB_India