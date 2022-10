IMF ऩे फिर से घटाया भारत के GDP का अनुमान, ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए महंगाई सबसे बड़ी चुनौती

Business

Bavita Jha

IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के विकास दर को फिर से घटा दिया है। आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान को 60 बेसिक प्वाइंट घटाकर इसे 6.8 फीसदी कर दिया है। IMF की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक भारत के साथ-साथ विश्व की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, चीन और यूरो एरिया के लिए स्थिति गंभीर है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। साल 2023 में महंगाई एक बड़ी चुनौती के तौर पर दिख रहा है।

IMF (International Monetary Fund) projects India's growth projection to be 6.8% for 2022 & 6.1% for 2023

IMF says, "World’s 3 largest economies—US, China & the euro area—will continue to stall...We expect global inflation to peak at 9.5% this year before slowing to 4.1% by 2024" pic.twitter.com/IccimK3tcx