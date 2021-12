कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजन कैसे करें 50 हजार की आर्थिक सहायता के लिए आवेदन,जानें पूरी प्रोसेस

Business

oi-Bavita Jha

लखनऊ, 17 दिसंबर। कोरोना महामारी से लाखों लोगों की जिंदगी लील ली। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो कोहराम मचा वो किसी से छुपा नहीं है। परिवार के परिवार उजड़ गए, किसी ने पिता खोया, तो किसी ने पति तो किसी ने बेटा । कई घर तो ऐसे हैं, जहां अब कमाने वाला कोई नहीं बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लोगों और परिजनों की मदद के लिए सामने आई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश की जनता की समस्या को समझते हुए कोरोना महामारी से मरने वाले लोगों के परिवार को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है।

7th Pay Commission: लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, जल्द मिलेगा 3 फीसदी DA बढ़ोतरी का तोहफा

English summary

Corona Relife Fund: How to apply for financial assistance of 50 thousand to the relatives of a person who died from Corona, know the whole process