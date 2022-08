Must Read: घर में कितना रख सकते हैं कैश और सोना? तय लिमिट से ज्यादा रखा तो बढ़ेगी मुश्किल

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता सरकार के मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर ने कितना कैश और सोना मिला कि देशभर में इसकी चर्चा होने लगी। अर्पिता के घर से 50 करोड़ से अधिक का कैश और 5 किलो सोना बरामद हुआ। कैश के ढ़ेर देखश लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। नोटों के पहाड़ को गिनने में जांच एजेंसी के अधिकारियों के पसीने छूट गए। इतना कैश देखकर हर कोई दंग रह गया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं नहीं है, इससे पहले आपको कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला याद होगा, जहां जांच एजेंसियों को 196 करोड़ रुपए कैस और 20 किलो से अधिक का सोना मिला था। घर में रखा जरूरत से ज्यादा कैश और सोनाआपको मुश्किल में डाल सकता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आपको घर में कितना कैश या सोना रखने की छूट है और अगर तय सीमा से ज्यादा कैश रखा तो आपको कितनी सजा हो सकती है।

English summary

How Much Gold and Cash you can Keep at your Home? Must Know what happened if Excess Cash found at your place