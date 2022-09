घर बैठे मिलेगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस, 16 साल वाले भी कर सकते हैं आवेदन

Business

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली, 02 सितंबर। गाड़ी चलाने के लिए हर किसी के पास लाइसेंस का होना अनिवार्य है। दो पहिया हो या फिर चार पहिया गाड़ी दोनों को चलाने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस को बनवाने के लिए अब ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। लाइसेंस बनवाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए कई तरीके उपलब्ध हैं जिससे कि आप आसानी से लाइसेंस बनवा सके। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। लिहाजा इस तरह के जुर्माने से बचने के लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है।

English summary

Here is how can you get license at your home even if you are at 16.