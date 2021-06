राहत भरी खबर: 23 जून से शुरू होगी UAE की फ्लाइट सेवा, इन बातों का रखना होगा खास ख्याल

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, जून 20। संयुक्‍त अरब अमीरात के लिए विमान सेवा को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण इस विमान सवा पर रोक लगा दी गई थी, जिसे 23 जून से एक बार फिर से शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सफर करने की छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिन्होंन कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। विमान कंपनी अमीरात एयरलाइंस ने 23 जून से भारत से फ्लाइट्स सेवा को फिर से शुरू करने की घोषणा कर दी है।

आपको बता दें कि दुबई की आपदा प्रबंधन कमिटी ने कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को यूई आने की अनुमति दे दी है। इस बारे में अमीरात एयरलाइंस ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि भारत के अलावा दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया के यात्रियों को यूएई जाने की अनुमति दी जा रही है। हालांकि यात्रियों को जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

केवल उन्हीं लोगों को सफर की इजाजत मिलेगी, जो कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं। इसके अलावा यात्रियों को 48 घंटे के भीतर करवाए गए कोरोना निगेटिव की रिपोर्ट भी दिखानी होगी। वहीं यात्रा स 4 घंटे पहले यात्रियों का रैपिड पीसीआर टेस्‍ट होगा। वहीं दुबई में प्लाइट की लैंडिंग के बाद फिर से सभी यात्रियों को आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। यात्रियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना होगा।

Emirates welcomes the latest protocols and measures announced by Dubai's Supreme Committee of Crisis and Disaster Management to allow the safe resumption of passenger travel from South Africa, Nigeria and India to Dubai. (1/3) https://t.co/AFq1HMuLiu