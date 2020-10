CAIT ने पीयूष गोयल को पत्र लिख की फ्लिपकार्ट और आदित्य बिड़ला फैशन की शिकायत, जानिए क्या है वजह

Business

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिख ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा भारत में किराने की बहु-ब्रांड खुदरा बिक्री का संचालन करने के लिए एफडीआई नीति के विभिन्न विसंगतियों और असमानताओं पर ध्यान देने का आग्रह किया। इसके अलावा CAIT ने आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) द्वारा फ्लिपकार्ट ग्रुप को 7.8 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 1,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना पर भी कड़ी आपत्ति जताई है।

कैट ने इस संबंध में मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र लिखा है। इसमें कैट ने कहा है कि प्रस्तावित सौदा सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति का उल्लंघन है। कैट ने पीयूष गोयल से इस सौदे को अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है, विभाग ने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एबीएफआरएल को फ्लिपकार्ट समूह के स्वामित्व-नियंत्रण वाले मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म सामान बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

