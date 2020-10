बदल गया आपका Aadhaar Card, जानिए क्या है खास, कैसे बनवाए नया आधार

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। आपका आधार कार्ड( Aadhaar Card) बदल गया है। आधार बनाने वाली संस्था UIDAI ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। नए बदलाव में आधार कार्ड के लुक को पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब आपका आधार कार्ड पीवीसी( PVC Card) के साथ रिप्रिंट होगा, जिसे आप अपने वॉलेट में आसानी से कैरी कर सकते हैं। नए आधार को रखना बेहद आसान और सुरक्षित है, जिसे आपको दोबारा रिप्रिंट करवाने की भी जरूरत नहीं है।

