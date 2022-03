5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बीच आई राहत की खबर, Crude के भाव में दो साल की बड़ी गिरावट

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 10 मार्च। भारत में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। मतगणना जारी है, अब तक की मतगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटे मिल दिख रही है। वहीं चुनाव के बीच पेट्रोल-डीजल की कीमत को लेकर चर्चा होती रही है। मतगणना के बीच पेट्रोल-डीजल को लेकर राहत की खबर आई है।

English summary

Big relief came amidst the election results in 5 states, a big drop in the price of crude for two years, How it effect Petrol-diesel price in India