बड़ी खबर: फटाफट चेक करें अपना Aadhaar, UIDAI के इस आदेश के बाद अमान्य हो गए करोड़ों आधार कार्ड!

नई दिल्ली, 19 जनवरी। आधार कार्ड को केंद्र सरकार ने सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बना दिया है। आधार से कई योजनाओं को जोड़ दिया है। बैंक खाते से लेकर सरकारी स्कीम के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। UIDAI ने अब बाजार से तैयार कराए गए पीवीसी आधार कार्ड (PVC Aadhaar card) को अमान्‍य घोषित कर दिया है। UIDAI ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है।

#OrderAadhaarPVC#Aadhaar PVC card is more durable and convenient to carry, and it is just as valid as Aadhaar Letter and #eAadhaar.

To order your Aadhaar PVC online, click https://t.co/G06YuJBrp1#OrderAadhaarOnline#OrderPVC pic.twitter.com/PN6IyvObyK