SBI के 42 करोड़ यूजर्स के लिए बड़ी खबर, नेट बैंकिंग सर्विस हुई ठप तो सोशल मीडिया के जरिए फूटा खाताधारकों का गुस्सा

नई दिल्ली । SBI Online banking. देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया( State Bank of India) के खाताधारकों के लिए मंगलवार को बैंकिंग सेवाएं ठप रही है। 13 अक्टूबर को योनो ऐप( Yono App) के मेंटिनेंस संबंधी काम के चलते कुछ देर के लिए योनो ऐप सर्विस प्रभावित होने वाली थी, लेकिन आज सुबह से ही SBI के खाताधारकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सुबह से हैं खाताधारक ऑनलाइन बैंकिंग( Online Banking) सर्विस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। न नेटबैंकिंग काम कर रहा है, न फोन बैंकिंग। बैंक ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उसकी वजह बताया।

SBI की सर्विस ठप देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) की ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं आज ठप हो गई हैं। एसबीआई ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी और डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रभावित होने के चलते खेद जताया। बैंक ने खाताधारकों के माफी मांगते हुए कहा कि जल्द ही इस समस्या को ठीक कर लिया जाएगा। बैंक ने ट्वीट कर खाताधारकों को बैंकिंग सर्विस में आ रही परेशानी की जानकारी दी। क्यों ठप हुई SBI की सर्विस बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बैंक की इंटमीडिएट कनेक्टिविटी के कारण कोर बैंकिंग सर्विस प्रभावित हो गई है। बैंक ने कहा है कि उनकी टीम इस प्रॉब्लम को ठीक करने में जुटी है। जल्द ही इस समस्या कतो दूर कर लिया जाएगा और जल्द ही ऑनलाइन बैंकिंग की सारी सर्विसें पहले की तरह काम करने लगेगी। SBI ने ट्वीट कर जानकारी दी कि बैंक की एटीएम और पीओएस मशीनें काम कर रही हैं। इस समस्या के चलते एटीएम और पीओएस को छोड़कर सभी चैनल प्रभावित हुए हैं। वहीं एसबीआई के YONO एप यूजर्स भी किसी सर्विस का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए फूटा यूजर्स का गुस्सा SBI की बैंकिंग सर्विस प्रभावित होने के बाद खाताधारकों का गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए बाहर आने लगी। सोशल मीडिया पर यूजर्स परेशान दिखें। लोग बैंक से सवाल करते दिखे। अधिकांश यूजर्स ने SBI को टैग कर सवाल किया है कि कब तक ऑनलाइन बैंकिंग की सेवाएं बहाल हो सकेगी। लोग बैंकिंग सर्विस में आई परेशानी को लेकर काफी नाराज भी दिखें।

every month ur site and ur service has issues.. dont know when u fix it — Praveen Emmanuel Sakilay (@emmanuel4u) October 13, 2020

when Net banking resume — AKASH KUSUMAKAR (@AKASH_KUSUMAKAR) October 13, 2020

Instead please ask #sbi team in #kadapa #sankarapuram branch to know which customers does not need online work or system work. So that offline work customers like manager signatures can be done and won’t have long queues waiting here since long time ... same issue everyday. — Pavan kumar (@Pavanku52586346) October 13, 2020

“Lunch time hai. Baad main aana”. Applied to netbanking also — Anubhav Malik 🇮🇳 (@malik_anubhav) October 13, 2020

I am waiting from last one hour, we have some urgent...... please improve your service as soon as possible..... — Ritesh kumar (@Riteshk79014999) October 13, 2020