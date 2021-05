जरूरी खबर: केनरा बैंक खाताधारक 31 मई तक अकाउंट में जरूर रखें 342 रुपए, वरना होगा नुकसान

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, मई 19। केनरा बैंक क खाताधारकों के लिए ये खबर बेहद जरूरी है। बैंक ने अपने खाताधारकों के लिए जरूरी खबर टवीट कर साझा की है और उन्हें 31 मई 2021 तक अपने बैंक खाते में कम से कम 342 रुपए जरूर रखने की अपील की है। केनरा बैंक ने अपने ट्विटर पेज पर एक ट्वीट जारी कर अपने खाताधारकों से अपील की है कि वो अपने बैंक खाते में 342 रुपए जरूर रखें। ऐसा नहीं होने पर खाताधारकों को नुकसान हो सकता है।

Dear customers, we hope this reaches you and your family in good health.

Gentle reminder that the annual renewal premium is due in May 2021, for the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).#CanaraBank pic.twitter.com/bfPGmD24cq