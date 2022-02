चीनी कंपनियों पर सरकार की सख्ती, 54 ऐप बैन के बाद अब चाइनीज टेलिकॉम कंपनी के कई ठिकानों पर IT की छापेमारी

Business

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 16 फरवरी। भारत सरकार चाइनीज कंपनियों के खिलाफ लगातार सख्त रवैया दिखा रही है। पहले 54 चाइनीज ऐप को भारत में बैन किया गया तो अब चीनी टेलीकॉम कंपनी के कई दफ्तरों पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की है। टैक्स चोरी के मामले में चीनी टेलिकॉम कंपनी हुवावे के दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थिति दफ्तर पर आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार को छापेमारी की, जिसकी जानकारी आज खुद हुवावे ने दी हैं।

Huawei ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी कि उनके दिल्ली, गुरुग्राम और बेंगलुरू स्थित ऑफिसों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से छापेमारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, टैक्स चोरी की शिकायतों के बाद आयकर विभाग के अधिकारियों ने हुवावे कंपनी के इन दफ्तरों पर जाकर छानबीन की है। कंपनी के भारतीय व्यापार और विदेशी लेन-देन के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच की गई और कई दस्तावेजों और कंपनी के बहीखाते की संघनता से जांच की जा रही है। वहीं हुवावे ने ट्वीट कर खुद को क्लिन चीट देते हुए लिखा कि उन्होंने कोई टैक्स चोरी नहीं की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत में उसका परिचालन पूरी तरह से कानून के तहत हो रहा है।

We have been informed of the visit of the Income Tax team to our office and also of their meeting with some personnel. Huawei is confident our operations in India is firmly compliant with all laws and regulations: Huawei pic.twitter.com/ImgeURSl9z