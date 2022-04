एलन मस्क के काबू में 'नीली चिड़िया' तो इस एक्ट्रेस ने Twitter को कहा गुड बाय, पढ़ें आखिरी ट्वीट में क्या लिखा

Business

नई दिल्ली। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने 44 बिलियन डॉलर में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को खरीद लिया है। अब ट्विटर पर टेस्ला सीईओ एलन मस्क के काबू में है। ट्विटर पर एलन मस्क के स्वामित्व की घोषणा होते ही बिट्रेश एक्ट्रेस जमीला जमील ने इस सोशल प्लेटफॉर्म को अलविदा कह दिया।

ट्विटर के बिकने की खबर आने के बाद हॉलीवुड एक्ट्रेस जमीला जमील पहली सेलिब्रिटी हैं, जिन्होंने ट्विटर को अलविदा कर दिया। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क अब ट्विटर के भी मालिक बन गए हैं। जिसके बादा बॉलीवुड एक्ट्रेस जमीला जमील ने लिखा -एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद एक अच्छी बात हुई कि फाइनली अब मैं ट्विटर को छोड़ रही हूं।

जमीला जमील ने एक और ट्विट किया, जिसमें उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की। इन तस्वीरों में जमीला के साथ उनका कुत्ता भी नजर आया। जमीला ने ट्वीट करते हुए लिखा -ओह ट्विटर उसे मिल गया। मैं चाहती हूं कि ये मेरा आखिरी ट्वीट हो। बरोल्ड की तस्वीरें दिखाने के लिए वास्तव में कोई बहाना नहीं है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे डर है कि यह फ्री स्पीच बोली इस प्लेटफॉर्म को नरक मंच में न बदल दे। ये फ्री स्पीच इस प्लेटफॉर्म को अराजक घृणा, कट्टरता और कुप्रथा बनाने में मदद करेगी।

आपको बता दें कि लंबे वक्त की कोशिश के बाद एलन मस्क ने 25 अप्रैल को ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। एलन मस्क ने पहले ट्विटर में 9 फीसदी स्वामित्व खरीदी, जिसके बाद अब पूरा अधिकार मस्क के पास पहुंच गया।

Ah he got twitter. I would like this to be my what lies here as my last tweet. Just really *any* excuse to show pics of Barold. I fear this free speech bid is going to help this hell platform reach its final form of totally lawless hate, bigotry, and misogyny. Best of luck. ❤️ pic.twitter.com/fBDOuEYI3e