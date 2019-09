वकील को हथकड़ी पहनाने वाली पाकिस्तानी कॉन्स्टेबल ने क्यों दिया इस्तीफ़ा? #Social

Bizarre

bbc-BBC Hindi

पाकिस्तान में एक महिला पुलिस कॉन्स्टेबल ने न्यायिक व्यवस्था से नाराज़ होकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है.

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फ़िरोज़ेवाला इलाके में तैनात फ़ैज़ा नवाज़ का एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हो गया था जिसमें वो एक वकील को हथकड़ियां बाधें अदालत ले जाते हुए दिखाई दे रहीं थीं.

फ़ैज़ा नवाज़ ने अपने इस्तीफ़े के साथ एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने इस्तीफ़े की वजह और न्यायिक प्रक्रिया में होने वाली परेशानियों का ज़िक्र किया है.

वीडियो में फ़ैज़ा कह रही हैं, ''मैं बहुत अफ़सोस के साथ बोल रही हूं कि मुझे इंसाफ़ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा. मेरे अपने महकमे के कुछ लोगों की वजह से एफ़आईआर कमज़ोर हुई है.''

''मैं एक पढ़ी लिखी कॉन्स्टेबल हूं. साल 2014 में एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट और पंजाब पुलिस दोनों जगह मेरा सेलेक्शन हुआ. लेकिन मैंने आवाम की खिदमत और महिलाओं को इंसाफ़ दिलाने के लिए पुलिस को चुना.''

फ़ैज़ा ने वीडियो में कहा है, ''ताक़त के नशे में चूर वकील ने मेरी बेइज्ज़ती की, मुझे परेशान किया. पहले तो वो बोलकर मुझे परेशान कर रहे थे लेकिन फिर उन्होंने मेरे पैर पर मारा और मुझे थप्पड़ भी मारे.''

उन्होंने सिस्टम पर नाराज़गी ज़ाहिर की है, ''मैं सिस्टम से परेशान हो चुकी हूं. मानसिक तौर पर मैं बहुत परेशान हूं. मेरे मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं. मुझे अपने भविष्य की चिंता हो रही है.''

फ़ैज़ा ने कहा है कि वो इन ताकतवर लोगों का सामना नहीं कर सकतीं इसलिए परेशान होकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे रही हैं.

Punjab Chief Minister spokesman Dr Shahbaz Gill labelled Constable Faiza Nawaz as "emotional" and touted "misinformation" and "provocation" pertaining to the case in an attack on media. Faiza says she has no hopes of justice pic.twitter.com/BcQfXBYyGi