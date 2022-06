Watch: चलती ट्रेन में खतरनाक स्टंट, बंद कोच के दरवाजे से लटककर सफर और फिर...

Bizarre

oi-Bavita Jha

मुंबई। मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल की एक ट्रेन में सफर के दौरान स्टंट करना एक युवक को महंगा पड़ा। बंद मोटर कोच के दरवाजे से सफर कर रहा युवक बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गया और चलती ट्रेन से गिर पड़ा। हालांकि गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, लेकिन पैर और सिर में काफी चोटें आई है। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़का मुबंई की एक लोकल ट्रेन के मोटर कोच के बंद दरवाजे पर लटका हुआ है। उसके साथ तीन-चार और लड़के हैं, जो इस बंद दरवाजे के साथ लटककर सफर कर रहे हैं। रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही ट्रेन में ये लड़के किसी तरह से उस दरवाजे से लटके हुए हैं। वहीं दूसरी लाइन पर दौ़ड़ रही ट्रेन में बैठे कुछ लोग उनका वीडियो बना रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि नीले रंग की शर्ट पहना हुआ लड़का अपना एक हाथ दरवाजे से हटाकर दूसरी तरफ लटकता है कि अगले ही पल वो सिग्नल पोल से टकराकर पटरियों पर गिर जाता है।

लड़के की पहचान 18 साल के दानिश हुसैन खान के तौर पर हुई है, जो मजदूरी का काम करता है। काम पर जाते वक्त उसके साथ ये हादसा हुआ। जीआरपी की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। दानिश का बंद मोटर कोच के बाहर लटककर सफर करने का फैसला उसपर भारी पड़ गया।

The 18-year-old has been admitted with fractures. He was lucky but many others are not.

Railway police appeal to people to not risk their lives like this.@grpmumbai @HTMumbai @RoadsOfMumbai @mumbaimatterz pic.twitter.com/0iBjuTn3g2