Watch Video:कछुए को जीभ से चिढ़ा रहा था आदमी, Turtle ने पलक झपकते ही लपककर खींच ली जुबान

Turtles Video: पानी में रहना पसंद करने वाला कछुए को घरों में पालने का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। कछुआ शांत स्‍वभाव का सीधा जानवर होता है अगर उस पर कोई हमला करे तो वो स्‍वयं को अपने कवच में छिपा लेता है लेकिन इंसान हो या जानवर उसकी बर्दास्‍त की एक सीमा होती है । अगर उसे बार-बार चिढ़ाया जाए तो वो रौद्र रूप धर लेते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कछुए ने शख्‍स को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा।

Video: man was teasing the turtle with his tongue, Turtles grabbed and pulled the tongue in the blink of an eye